Bilecik'te sivrisinek ve larvalara geçit yok - Son Dakika
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Bilecik'te sivrisinek ve larvalara geçit yok

Bilecik\'te sivrisinek ve larvalara geçit yok
19.07.2026 17:35  Güncelleme: 17:36
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri, kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarında ULV cihazı ile sivrisinek, karasinek ve larvalara yönelik ilaçlama çalışması yaptı. Başkan Durgut, çalışmaların periyodik olarak süreceğini belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sivrisinek, karasinek ve larvalara yönelik ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle küçük kum sineklerinin yoğun olarak bulunduğu kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarında ULV (sisleme) cihazı ile ilaçlama yapıldı. Çalışmalar kapsamında küçük kum sineklerinin yanı sıra sivrisinek, karasinek ve her türlü larva oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi. Belediye ekipleri, haşerelerin üreme alanı olarak değerlendirilen noktalarda yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilaçlama çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarımız, ilçemizin farklı noktalarında planlı şekilde devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Sağlık, Söğüt, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bilecik'te sivrisinek ve larvalara geçit yok - Son Dakika

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