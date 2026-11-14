Söke Çalıköy'de üreticilerle buluşan tarım ekipleri destekleme ve ÇKS'yi anlattı - Son Dakika
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Söke Çalıköy'de üreticilerle buluşan tarım ekipleri destekleme ve ÇKS'yi anlattı

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Söke Çalıköy\'de üreticilerle buluşan tarım ekipleri destekleme ve ÇKS\'yi anlattı
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çalıköy Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim ve desteklemeleri görüştü. Toplantıda zeytincilik, hayvan aşılamaları, B-Reçete, ÇKS, anız yakılması ve pestisit konularında bilgilendirme yapıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çalıköy Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelin ekipler, tarımsal üretim, hayvancılık, desteklemeler ve sahada karşılaşılan sorunları görüştü.

Aydın'ın Söke ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen üretici buluşmaları devam ediyor. Program kapsamında bu hafta Çalıköy Mahallesi'nde üreticiler ve yetiştiricilerle bir araya gelindi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personelin katıldığı toplantıda, üreticilere tarımsal faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verildi. Görüşmede zeytincilik, hayvansal ve bitkisel üretim, hayvan aşılamaları, B-Reçete uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca anız yakılmasının önlenmesi, tarımsal ürünlerde pestisit kullanımı ve tarımsal desteklemeler konusunda üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı. Tarımsal üretimde güncel gelişmelerin yanı sıra sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de karşılıklı istişare edildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle doğrudan iletişim kurmayı amaçlayan buluşmalar kapsamında çiftçilere verimli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diledi.

Kaynak: İHA
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