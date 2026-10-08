Söke\'de pamuk hasadı başladı, Söke 2025\'te 121 bin 724 tonla liderliğini sürdürdü

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde üreticiler yeni sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuk hasadı başladı. AB tescilli coğrafi işarete sahip Söke Pamuğu'nda üreticiler, aylar süren emeğin ardından tarlalardaki ürünlerini toplamaya başladı. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın'da bu yıl pamuk ekim alanı 259 bin 234 dekar olarak kayıtlara geçti. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca yetiştirdikleri pamukları makinelerle tarlalardan kaldırmaya başladı.

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 4 milyon 23 bin 894 dekar alanda 1 milyon 935 bin ton kütlü pamuk üretimi gerçekleştirildi. Aydın ise 444 bin 49 dekar alanda 225 bin 334 ton üretimle Türkiye'nin en fazla pamuk üreten üçüncü ili oldu. Aydın'ın üretimi, Türkiye genelindeki kütlü pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturdu. İlçe bazında değerlendirildiğinde ise Söke, pamuk üretimindeki liderliğini sürdürdü. İlçede 250 bin dekar alanda 121 bin 724 ton kütlü pamuk üretildi. Söke'yi 63 bin dekar alanda 34 bin 351 ton üretimle Koçarlı, 33 bin dekar alanda 16 bin 659 ton üretimle Germencik takip etti.