Son 66 yılın en yağışlı döneminde Tuz Gölü\'nde doluluk oranı yüzde 45 arttı

Son 66 yılın en fazla yağışını alan Aksaray'daki Tuz Gölü'nde doluluk oranını yüzde 45 oranında arttı.

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında bulunan ve geçtiğimiz yıllara kadar kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Tuz Gölü'nde bu yıl yağan son 66 yılın en fazla yağışlarıyla birlikte doluluk oranı yüzde 45 seviyesinde artış gösterdi. Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümü karşılaması ve doğa harikası özelliğiyle oldukça önemli olan Tuz Gölü'ndeki kuruyan yüzeyler yeniden suyla buluştu. Geçtiğimiz 90 yılda yüzde 85 oranında küçülmesiyle gündeme gelen Tuz Gölü, doğal yaşam tehditlerini de ortadan kaldırarak, vazgeçilmez yaşam alanları olan flamingolara da (allı turna) yeniden can suyu oldu.

Yağışların yılsonunda da devam etmesiyle birlikte ciddi anlamda bir artış olacağını belirten Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan (34), "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde su seviyesi, son 66 yılın en fazla yağışıyla birlikte yüzde 45 oranında arttı. Artan su seviyesi Tuz Gölü'nün yüzey alanını genişletti. Su seviyesinin artmasıyla birlikte başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını olumlu yönde etkiledi. Bu kış da kar ve yağmur yağışlarının inşallah artmasıyla birlikte Tuz Gölü beklenen ve özlenen günlerine kavuşacaktır" dedi.