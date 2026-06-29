Su Uçtu Şelalesi\'nin Dört Mevsimi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki Su Uçtu Şelalesi, dört mevsim sunduğu farklı güzelliklerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kış aylarında kar ve buzla kaplanan kayalıkların arasından süzülen şelale, adeta kartpostallık manzaralar oluştururken, yaz mevsimiyle birlikte eriyen kar suları ve yemyeşil doğa eşliğinde bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

Doğal yapısıyla dikkat çeken Su Uçtu Şelalesi, son yıllarda doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelirken, bölgenin korunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde serin atmosferiyle öne çıkan Su Uçtu Şelalesi, Afyonkarahisar'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri arasında yer almaya devam ediyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından şelalenin çekilen yaz ve kış görüntülerinin birleştirilmesi ile oluşturulan klip ise adeta sanatsal bir çalışmayı akıllara getirdi. - AFYONKARAHİSAR