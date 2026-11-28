Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "SUBÜ Konuşmaları"nın 133'üncü konuğu olan Ekonomist ve Araştırmacı Dr. Haluk Haksal, küresel iklim krizi ve karbon ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitenin video kanalı SUBÜ Haber'den canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü SUBÜ Öğretim Üyesi Dr. Rüstem Keleş'in üstlendiği "COP Süreçleri Neden Önemlidir?" başlıklı söyleşide; küresel iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) süreçleri ele alındı.

"Türkiye kendi karbon piyasasını kuruyor"

Birleşmiş Milletler bünyesindeki 193 üye ülkenin katıldığı COP toplantılarının, hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği iklim krizi karşısında kolektif uzlaşı ve taahhüt ortamı sunduğunu ifade eden Dr. Haluk Haksal, 1995'teki Berlin COP1 ile başlayan sürecin 1997'de Kyoto Protokolü ve 2015'te Paris İklim Anlaşması ile kritik dönüm noktalarına ulaştığını kaydetti. Türkiye'nin yeşil dönüşüm adımlarına da değinen Haksal, "Konuşmamın ana çerçevesini Paris İklim Anlaşması'nın 2. maddesinin 1. fıkrasının 'c' bendi oluşturuyor. Bu madde, finansal akışların iklim hedefleriyle tam anlamıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini açıkça ifade eder. Meclisimizden geçen İklim Kanunu ile kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi (ETS) kuruyoruz. Şirketlerimiz önümüzdeki süreçte karbon fiyatını bilançolarına eklemeye başlayacak. Bu durum Türkiye'nin kendi yeşil dönüşümünü başlatması ve karbon vergisinin yurt içinde kalması adına çok stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"Fosil yakıtlara sağlanan 916 milyar dolarlık sübvansiyon tezat oluşturuyor"

Devletlerin bir yandan yeşil yatırımları teşvik ederken diğer yandan fosil yakıtlara sağladığı kamu desteklerinin iklim hedefleriyle çeliştiğini vurgulayan Haksal, "Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2024 verilerine göre, küresel enerji arzının yüzde 85'ini sağlayan 82 ülkede fosil yakıtlara sağlanan kamu sübvansiyonunun büyüklüğü tam 916 milyar dolardır. Karbon piyasasında karbonu fiyatlandırıp maliyetini artırmaya çalışırken diğer taraftan fosil yakıtı sübvanse etmek büyük bir tezat oluşturmaktadır" diye konuştu.

"COP31'de beklenen radikal adımlar atılamadı"

COP31 Zirvesi'nin sonuçlarını da değerlendiren Dr. Haksal, fosil yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik ifadelerin metinlerden çıkarıldığını ve tarafların ortak karar metninde uzlaşamadığını belirterek, "Beklenen ve arzulanan radikal adımların atılamadığını söyleyebiliriz. Bu durum ciddi bir hayal kırıklığıdır ancak karamsarlığa kapılmamak gerekir. Paris Anlaşması da bir günde ortaya çıkmadı, yıllar süren görüşmelerin meyvesiydi" şeklinde konuştu.