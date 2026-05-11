Çiçek Festivali'nin son gününde düzenlenen konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi

11.05.2026 05:16  Güncelleme: 05:17
Talas Belediyesi'nin düzenlediği 'Çiçek Festivali', Hatay Medeniyetler Korosu'nun konseriyle sona erdi. Festival boyunca vatandaşlar doğa ile iç içe güzel bir hafta geçirdi.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların büyük bir ilgiyle karşıladığı 'Çiçek Festivali' Hatay Medeniyetler Korosu'nun konseriyle son buldu. Konserde vatandaşlar doyasıya eğlenirken, konsere katılan vatandaşlar havadan görüntülendi

Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Çiçek Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 gün önce açılan festivalde vatandaşlar doğayla iç içe bir hafta geçirdi. Festivalin son gününde Hatay Medeniyetler Korosu alanda sahne aldı. Konserde vatandaşlar doyasıya eğlenirken, koroya eşlik ederek, şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konser alanı havadan görüntülendi. Konserde bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Çiçek Şenliği'mizin 6'ıncı günündeyiz. Sağ olsun bütün halkımız ilgi gösterdi. Gayet güzel bir şenlik oldun. Millet Bahçe'mizde çiçek gibi bir alan oldu. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Sonbahara kavuştuğumuzda da balkonlarımız bahçemiz olsun sloganıyla artırdığımız bu çiçek alışverişini bir balkon yarışması olarak sonuçlandırıp, ödülle taçlandıracağız. Ben Hatay Medeniyetler Koro'muza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından devam eden konserin bitimiyle Çiçek Festivali de son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Müzik, Çevre

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
