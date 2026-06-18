Kars'ta belediyeye ait bahçe, inşaat kalıntılarıyla tarihi bölgeyi olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kars'ta belediyeye ait bahçe, inşaat kalıntılarıyla tarihi bölgeyi olumsuz etkiliyor

Kars\'ta belediyeye ait bahçe, inşaat kalıntılarıyla tarihi bölgeyi olumsuz etkiliyor
18.06.2026 11:23  Güncelleme: 11:25
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Kars Belediyesi'nin Tarihi Bedesten Bölgesi'nde yıktığı İstihkam Çay Bahçesi'nin ardından temizlik yapılmaması, moloz ve çöp yığınlarıyla turizm imajına zarar veriyor. Vatandaşlar ve esnaf, belediyeden acil temizlik ve düzenleme talep ediyor.

Kars Belediyesi'ne ait olan ve Tarihi Bedesten Bölgesi'nde bulunan İstihkam Çay Bahçesi'nin yıkımının ardından ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların ve bölge esnafının tepkisine neden oldu. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi bölgede, yıkılan yapının ardından geride bırakılan inşaat kalıntıları ve çevre kirliliği kötü bir görüntü oluşturuyor.

Bir süre önce belediye tarafından yıkılan İstihkam Çay Bahçesi binasının bulunduğu alanda temizlik çalışmalarının tamamlanmaması dikkat çekiyor. Moloz parçaları, inşaat atıkları ve düzensiz görüntü oluşturan kalıntılar, Kars'ın önemli turizm noktalarından biri olan Bedesten çevresinde olumsuz bir manzara ortaya çıkarıyor.

Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede yaşanan görüntü kirliliğinin kentin turizm imajına zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, belediyenin alanda kapsamlı bir temizlik çalışması yapmasını istiyor.

Öte yandan bölgeye yerleştirilen çöp konteynerlerinin de yol kenarında bulunması, hem görüntü kirliliğini artırıyor hem de tarihi dokuyla uyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Tarihi Bedesten, Kars Kalesi ve çevresindeki kültürel alanları ziyaret eden turistlerin güzergahında yer alan bölgede yaşanan bu durumun, şehrin tanıtımına olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, Kars Belediyesi'nin yıkım sonrası yarım kalan düzenleme çalışmalarını tamamlayarak alanı temizlemesini, çevre düzenlemesi yapmasını ve tarihi bölgenin turizme yakışır bir görünüme kavuşturulmasını bekliyor.

Kars'ın en çok ziyaret edilen turizm noktalarından biri olan Tarihi Bedesten Bölgesi'nde oluşan bu görüntülerin ne zaman ortadan kaldırılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta belediyeye ait bahçe, inşaat kalıntılarıyla tarihi bölgeyi olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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