Tarihi Meşe Ağaçlarına Kimlik - Son Dakika
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Tarihi Meşe Ağaçlarına Kimlik

Tarihi Meşe Ağaçlarına Kimlik
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Burhaniye'deki 1620 meşe ağacı, 'Anıt Ağaç' olarak tescillenip koruma altına alındı.

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesinde bulunan tarihi meşe ağaçları için kimlik düzenlendi. Yaklaşık 2 yıl önce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından bakımları yapılan bin 620 meşe ağacı ilgi çekiyor.

İlçenin turistik Ören Mahallesi sahilinde yer alan yaklaşık bin 620 adet asırlık meşe ağacı, "Anıt Ağaç" statüsünde tescillenirken her birine özel birer kimlik numarası (kod) verilerek koruma altına alındı. Bazı ağaçların üzerinde 35 yıl önce asılan plaketler korunurken, Ören Meydanında bazı ağaçlara da tanıtıcı kimlik yazıldı. Ören Mahallesinde oturduğunu kaydeden avukat Hasan Ender, "Meşeler bu sahile güzellik katıyor. Hepimiz bunlara sahip çıkıyoruz. 2 yıl önce de Çevre Bakanlığı bu ağaçların bakımını yaptı" dedi. İsmail Çokgider de, "Bu meşelerin hepsi tescillidir. Burada bin 620 adet meşe ağacı bulunmaktadır. Böyle bir güzellik başka yerde yok. Meşeler Ören'e güzellik katıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Son Dakika

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