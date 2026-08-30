Tarihi Meşe Ağaçlarına Kimlik

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesinde bulunan tarihi meşe ağaçları için kimlik düzenlendi. Yaklaşık 2 yıl önce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından bakımları yapılan bin 620 meşe ağacı ilgi çekiyor.

İlçenin turistik Ören Mahallesi sahilinde yer alan yaklaşık bin 620 adet asırlık meşe ağacı, "Anıt Ağaç" statüsünde tescillenirken her birine özel birer kimlik numarası (kod) verilerek koruma altına alındı. Bazı ağaçların üzerinde 35 yıl önce asılan plaketler korunurken, Ören Meydanında bazı ağaçlara da tanıtıcı kimlik yazıldı. Ören Mahallesinde oturduğunu kaydeden avukat Hasan Ender, "Meşeler bu sahile güzellik katıyor. Hepimiz bunlara sahip çıkıyoruz. 2 yıl önce de Çevre Bakanlığı bu ağaçların bakımını yaptı" dedi. İsmail Çokgider de, "Bu meşelerin hepsi tescillidir. Burada bin 620 adet meşe ağacı bulunmaktadır. Böyle bir güzellik başka yerde yok. Meşeler Ören'e güzellik katıyor" dedi.