Tarım Müdürü Seracılık İşletmelerini Ziyaret Etti

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, kent merkezine bağlı Yeniköy ile Erzincan Toplu Sera Bölgesinde faaliyet gösteren seracılık işletmelerini ziyaret etti.

Kentte modern seracılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek amacıyla işletmelere yönelik ziyaretler sürüyor. Koçaker, Mehmet ve Hasan Ayaydın kardeşlere ait sera işletmesi ile Toplu Sera Bölgesindeki üretim alanlarında incelemeler yaparak, üreticilerle sezonun durumu ve üretim süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Koçaker, üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek, modern seracılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi. - ERZİNCAN