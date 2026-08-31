Tarla Farelerine Karşı Mücadele Başlatıldı - Son Dakika
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Tarla Farelerine Karşı Mücadele Başlatıldı

Tarla Farelerine Karşı Mücadele Başlatıldı
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Sarıgöl'de zeytin ve incir ağaçlarına zarar veren tarla fareleri için ilaçlama çalışmaları başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde bu yıl sayıları artan tarla fareleri, zeytin ve incir ağaçlarına zarar vermeye başladı. Yağışlarla birlikte otluk alanlarda çoğalan tarla farelerine karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere fare zehri dağıtılarak mücadele başlatıldı.

Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesi'nde tarla farelerinin bu yıl yoğun şekilde görülmesi üzerine çiftçiler harekete geçti. Yağışlı hava nedeniyle otların arasında çoğalan tarla farelerinin özellikle zeytin ve incir ağaçlarına zarar vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, mahalleden gelen talepler doğrultusunda çiftçilere fare zehri dağıtarak tarla fareleriyle mücadele edilmesini sağlıyor.

Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun, tarla farelerinin bu yıl önceki yıllara göre daha fazla görüldüğünü belirterek, "Tarla fareleri bu yıl çok fazla. Zeytin ve incir ağaçlarına zarar veriyorlar. Farelere karşı ilaçlama yapıyoruz" dedi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise mahalleden gelen talepler doğrultusunda tarla farelerine karşı mücadele başlatıldığını ifade ederek, "Mahalleden gelen talepler doğrultusunda fareler için ilaçlamalar tespit edilerek mücadele yapılıyor" diye konuştu.

Yetkililer, tarla farelerinin tarım alanlarında oluşturabileceği zararların önüne geçilmesi amacıyla mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Zeytin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarla Farelerine Karşı Mücadele Başlatıldı - Son Dakika

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