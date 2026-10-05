Tarsus'ta kaçak döküm denetiminde fotokapanla 920 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Tarsus'ta kaçak döküm denetiminde fotokapanla 920 bin lira ceza kesildi

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Tarsus\'ta kaçak döküm denetiminde fotokapanla 920 bin lira ceza kesildi
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Tarsus Belediyesi, kaçak dökümlerin önüne geçmek için fotokapanlı denetimlerini artırdı; fotokapanlarla tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 920 bin lira idari para cezası kesildi. 2024'ten bu yana çevre kirliliği nedeniyle uygulanan toplam ceza 5 milyon 750 bin lira oldu.

Tarsus Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kaçak dökümlerin önüne geçmek için denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlarla kaçak döküm yapanlar tespit edilirken, ihlaller nedeniyle uygulanan idari para cezaları 920 bin liraya ulaştı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle kaçak dökümlerin tekrarlandığı bölgeleri fotokapanlarla takip ediyor. Hafriyat atığı, moloz, evsel atık, mobilya parçaları ve çeşitli atıkların gelişigüzel bırakılmasını önlemek amacıyla kullanılan sistemler sayesinde sorumlular tespit edilerek, haklarında yasal işlem uygulanıyor. Uygulamanın kaçak dökümlerin önlenmesinde etkili olduğu belirtildi. Daha önce ayda yaklaşık 15 kez kaçak döküm yapılan bir noktada, uygulanan yaptırımların ardından son 5 haftada yeni bir kaçak döküm tespit edilmedi.

3 yılda 5 milyon 750 bin lira ceza kesildi

Fotokapanlarla tespit edilen ihlaller nedeniyle ise toplam 920 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi. Tarsus Belediyesi tarafından 2024 yılından bu yana çevre kirliliğine ilişkin uygulanan toplam idari para cezası ise 5 milyon 750 bin lira oldu. Çevre kirliliğine neden olan ihlaller kapsamında 2024 yılında 177 bin lira, 2025 yılında 1 milyon 237 bin lira, 2026 yılında ise 4 milyon 335 bin lira idari para cezası uygulandı. Böylece 3 yıllık dönemde toplam ceza tutarı 5 milyon 750 bin liraya ulaştı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Temizlenen alanların kısa süre içerisinde yeniden atıklarla kirletilmesinin üzücü olduğunu belirten Boltaç, sorunun yalnızca belediyenin temizlik çalışmalarıyla çözülemeyeceğini, vatandaşların da çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Bazı bölgelerde temizlik çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde yeniden atık döküldüğünü ifade eden Boltaç, yaptırımların sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Biz aslında ceza yazma tarafı değiliz. Bu sorunu cezayla çözmek istemedik. Ancak görüyoruz ki bazı konular hala anlaşılmıyor. Eğer hala anlaşılmazsa bu rakam daha da artacak. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

"Fotokapanları doğayı korumak için kullanmak istiyoruz"

Fotokapanların doğadaki endemik türleri takip etmek amacıyla kullanılan sistemler olduğunu dile getiren Boltaç, "Biz bu cihazları doğayı ve endemik türleri korumak için kullanmak istiyoruz, insanlar için değil" ifadelerini kullandı.

Kent genelinde çevrenin korunması ve kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken, tespit edilen ihlaller hakkında yasal işlemlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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