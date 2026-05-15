Tarsus'ta kavşak düzenlemesiyle ulaşım daha güvenli hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta kavşak düzenlemesiyle ulaşım daha güvenli hale geldi

Tarsus\'ta kavşak düzenlemesiyle ulaşım daha güvenli hale geldi
15.05.2026 14:40  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta yoğun trafik ve kazaların yaşandığı kavşakta genişletme ve düzenleme çalışması yaparak trafik akışını hızlandırdı. Bin 200 ton sıcak asfalt kullanılan projede kaldırım ve yaya geçidi düzenlemeleri de yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'ta yoğun trafik ve kazaların yaşandığı kavşakta gerçekleştirdiği genişletme ve düzenleme çalışmasıyla trafik akışı rahatladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kavşak genişletme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı Tarsus'ta trafik akışının hızlanması adına kavşak revizyon çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım Onarım ekipleri, buna bir yenisini daha ekledi.

Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarının Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta, Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı yenileme işlemi yapıldı. 82 Evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve işyerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, döner kavşağı genişletti.

Bölgede asfalt yenileme ve yaya geçitlerini düzenleme faaliyetinin de yerine getirildiği çalışmalarda, çizgileme işlemi de uygulandı. İmalat aşaması tamamlanarak hizmete sunulan kavşak, trafik akışının daha seri şekilde akmasına imkan sağladı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta geçtiğimiz aylarda Yavuz Donat Bulvarı üzerindeki İstasyon Kavşağı, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Üzümlü Kavşak, Atatürk Caddesi üzerindeki Cetvel Kavşağı ile yıkılan Sunay Atilla üst geçidi bölgesinde ve daha birçok noktada benzer işlemleri uygulamıştı.

"Tarsus'ta birçok noktada kavşak düzenleme işlemleri uygulanıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli inşaat mühendisi Tunç Yıldırım, "Gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında yaklaşık bin 200 ton sıcak asfalt kullandık. Kaldırım çalışmalarımız ve kavşak deplase çalışmalarımız da oldu. Aynı zamanda burada altyapı çalışmaları da yapıldı. Şu an trafik akışında her hangi bir sıkıntı görünmüyor. Kavşağın çapını genişlettik ve lokasyonunu değiştirdik" dedi.

Tarsus kent içerisinde birçok noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenleme işlemleri uygulandığını hatırlatan Yıldırım, "Üzümlü Kavşak ile Cetvel Kavşağını kaldırdık. Sonrasında Adana Bulvarındaki kavşak düzenlemesine başladık. Bu arada İstasyon Kavşağını da düzenledik. Bu çalışmalar, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla eş zamanlı yapılıyor. Altyapıya da ufak dokunuşlar yaptık. Izgara ve baca imalatlarımız oldu. Bu çalışmalar yıl boyunca devam edecek" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarsus'ta kavşak düzenlemesiyle ulaşım daha güvenli hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu

20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:38:43. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta kavşak düzenlemesiyle ulaşım daha güvenli hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.