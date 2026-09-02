Tarsus’ta saman balyalarının olduğu alanda yangın - Son Dakika
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Tarsus’ta saman balyalarının olduğu alanda yangın

Tarsus’ta saman balyalarının olduğu alanda yangın
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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde mantar üretimi yapılan tesiste açık arazideki saman balyalarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın maddi hasara neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman balyalarının yığılı olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre mantar üretimi yapılan tesiste açık arazide yığın olarak bulundurulan saman balyaları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Maddi zarara neden olan yangını söndürme faaliyetinde iş makinesi de kullanıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarsus’ta saman balyalarının olduğu alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus’ta saman balyalarının olduğu alanda yangın - Son Dakika
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