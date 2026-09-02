Tarsus’ta saman balyalarının olduğu alanda yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman balyalarının yığılı olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre mantar üretimi yapılan tesiste açık arazide yığın olarak bulundurulan saman balyaları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Maddi zarara neden olan yangını söndürme faaliyetinde iş makinesi de kullanıldı.