Tatvan'da 20 sporcu Van Gölü kıyısındaki İncekaya'ya pedal çevirdi - Son Dakika
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Tatvan'da 20 sporcu Van Gölü kıyısındaki İncekaya'ya pedal çevirdi

Tatvan\'da 20 sporcu Van Gölü kıyısındaki İncekaya\'ya pedal çevirdi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen doğaseverler ve sporcular, Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla İncekaya (Por) köyüne bisiklet turu düzenledi. 20 kişilik grup, 22 kilometre pedal çevirerek ulaştığı köyde doğa yürüyüşü ve zirve tırmanışı yaptı, çevre temizliği gerçekleştirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen doğaseverler ve sporcular, Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla İncekaya (Por) köyüne bisiklet turu düzenledi.

Tatvan sahilinde buluşan Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü bisiklet ekibi, Van Off-Road Tutkunları Grubu ve Van Ekstrem Grubu üyeleri, Van Gölü kıyısındaki İncekaya (Por) köyüne doğru yola çıktı. Tatvan merkeze yaklaşık 22 kilometre mesafedeki köye bisikletleriyle ulaşan 20 kişilik grup, yol boyunca Van Gölü Havzası'nın eşsiz manzaralarını yakından görme fırsatı buldu. Bisiklet ekibine Van Off-Road Tutkunları Grubu da araçlarıyla eşlik etti.

Van Gölü kıyısındaki doğal güzellikleriyle dikkat çeken İncekaya sahilinde mola veren sporcular, burada doğa yürüyüşü ve zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise göl ve çevresinin korunmasına yönelik yapılan çevre temizliği oldu.

"Doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip"

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, İncekaya'nın doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bölgenin farklı spor ve turizm faaliyetlerine uygun olduğunu söyledi. Yıldırım, "Doğasever ve sporcu arkadaşlarımızla birlikte İncekaya köyüne bisiklet turu düzenledik. Tatvan'dan 20 bisikletle hareket ederek 22 kilometre pedal çevirdik. Van Off-Road ve Van Ekstrem grupları da bizlere eşlik etti. Buraya doğa turizmi açısından dikkat çekmek istiyoruz. Burası dağ tırmanışları, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları için çok güzel parkurlara sahip. Aynı zamanda su sporları için de oldukça uygun. Burada dini turizm açısından önemli olan bir türbe de bulunuyor. Başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle Tatvan Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Furkan Demirtaş ise Van Gölü'nün gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması gerektiğini vurgulayarak, çevre temizliğinin bu noktada büyük önem taşıdığını ifade etti.

İncekaya köyünde kahvaltı yapan grup, daha sonra yüzme etkinliği gerçekleştirdi. Gün boyu doğayla iç içe vakit geçiren sporcular, etkinliğin sonunda bisikletleriyle yeniden 22 kilometrelik parkuru kat ederek Tatvan ilçe merkezine ulaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tatvan'da 20 sporcu Van Gölü kıyısındaki İncekaya'ya pedal çevirdi - Son Dakika

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