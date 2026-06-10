Tavşanlı'da Yeşil Dijital Köprü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Yeşil Dijital Köprü Etkinliği

Tavşanlı\'da Yeşil Dijital Köprü Etkinliği
10.06.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendiren önemli bir etkinlik düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Sanayi ve Üniversite Arasında Yeşil Dijital Köprü (Ye-Di) Proje Pazarı" etkinliği gerçekleştirildi.

Tavşanlı'da üniversite-sanayi iş birliğinde dönüm noktası olarak değerlendirilen etkinlik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hayata geçirildi. İki kurumun ortak çalışmaları sonucunda hazırlanan proje, 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Etkinlikte sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sıfır kirlilik ve endüstriyel emisyonların azaltılması gibi günümüz sanayisinin öncelikli başlıkları ele alınırken, yenilikçi proje fikirleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Program sonunda dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

Etkinliğin davetli konuşmacıları arasında yer alan Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezi Direktörü Canpolat Çakal, dünyada ticaret ve sanayinin yeni kurallar çerçevesinde şekillendiğini belirterek yeşil dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

"Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı" süreçlerine dikkat çeken Çakal, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda üretim ve sanayi politikalarının yeniden şekillendiğini söyledi. Kütahya'nın seramik, porselen, tekstil ve otomotiv yan sanayi alanlarında güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Çakal, karbon yoğun üretim yapısının küresel yeşil mevzuat karşısında risk oluşturabileceğine işaret etti.

Çakal, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 12. Kalkınma Planı'nın sanayiciler için önemli bir yol haritası sunduğunu belirterek, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasının rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Etkinlikler, Tavşanlı, Kütahya, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tavşanlı'da Yeşil Dijital Köprü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:54:10. #7.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Yeşil Dijital Köprü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.