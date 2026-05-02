Akar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'ni gezdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Samsun protokolü ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Doğal güzellikleri ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan deltada incelemelerde bulunan heyet, bölgenin Samsun'un en önemli doğal değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Program kapsamında deltada faaliyet gösteren kadın kooperatifi de ziyaret edildi. Kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınırken, kadın emeğinin üretime sağladığı katkının önemine vurgu yapıldı.

Ziyarete AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı. - SAMSUN