Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu'da 3 caddede yol çalışması yürütüyor - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu'da 3 caddede yol çalışması yürütüyor

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu\'da 3 caddede yol çalışması yürütüyor
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede yürüttüğü yol yapım ve yenileme kapsamında Hayrabolu'da 3 caddede çalışıyor. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Uzunköprü caddelerinde asfalt serildi; Hasan Yılmaz Kurt Caddesi'nde serimin 2 Ekim Cuma tamamlanması planlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Hayrabolu'da 3 önemli güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü ve Hasan Yılmaz Kurt caddelerinde yürütülen çalışmalarla yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Caddesi'nde 3 bin 200 ton taş dolgu ile zemin iyileştirmesi yapılırken, 2 bin 300 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki caddede kaldırım imalatının da yapılması planlanıyor.

Uzunköprü Caddesi'nde ise trimer kazısının ardından 2 bin 50 ton binder ve bin 200 ton aşınma olmak üzere toplam 3 bin 250 ton asfalt serildi.

Hasan Yılmaz Kurt Caddesi'nde 3 bin 400 ton taş dolgu ile zemin iyileştirmesi yapılırken, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki caddede asfalt serim çalışmalarının 2 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda yaklaşık bin 300 ton asfalt serilecek ve ardından kaldırım çalışması yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu'nun yanı sıra 11 ilçede yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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