Tekirdağ'da depreme dayanıklı yaşam için yeni adım: Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci etabın temeli atıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da depreme dayanıklı yaşam için yeni adım: Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci etabın temeli atıldı

Tekirdağ\'da depreme dayanıklı yaşam için yeni adım: Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde ikinci etabın temeli atıldı
08.06.2026 23:29  Güncelleme: 23:31
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Altınova Mahallesi'nde hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap konutlarının temeli törenle atıldı. Proje kapsamında 84 konut ve 4 iş yeri inşa edilecek, yeşil alanlar, aile sağlığı merkezi ve kültürel tesisler yer alacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde hayata geçirilecek Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Konutları'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, törende yaptığı konuşmada göreve gelir gelmez daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Tekirdağ hedefiyle Tekirdağ Kentsel Dönüşüm A.Ş. ile Planlama Ajansı'nı kurduklarını belirtti. Plansız bir kentin dönüştürülemeyeceğini vurgulayan Yüceer, "Günü kurtaran değil, geleceğimizi en doğru şekilde inşa edecek adımlar atıyoruz. Bu adımları bilinçli, planlı ve bilimsel bir anlayışla hazırladık. Kurulmuş bir şehri yeniden dönüştürmek kolay değil. Biz zoru başarmak, zoru kolay eylemek için bu görevlere talip olduk" dedi.

Altınova Mahallesi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Kentsel Dönüşüm Master Planı kapsamında öncelikli dönüşüm alanlarından biri olarak belirlendiğini ifade eden Yüceer, yaklaşık 14,5 hektarlık alanda hak sahipliği tespitlerinden imar planlarına, zemin etütlerinden finansal modellemelere kadar kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi. Kentsel dönüşümün yalnızca yeni bina yapımından ibaret olmadığını belirten Yüceer, proje kapsamında yaklaşık bin 400 konutun yanı sıra yeşil alanlar, parklar, aile sağlığı merkezi, gündüz bakım evi, kültürel tesis alanları ve belediye hizmet alanlarının yer alacağını kaydetti. Temeli atılan ikinci etapta 84 konut ve 4 iş yerinin inşa edileceğini belirten Yüceer, "Bu yapılar en güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde planlandı. Modern yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek ve yaşam kalitesini yükseltecek şekilde tasarlandı. Sahiliyle, sosyal yaşam alanlarıyla ve güvenli yapılarıyla Altınova'yı hak ettiği noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin Haziran 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yüceer, hak sahipleriyle yürütülecek süreçlerin noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Yüceer, Altınova'daki dönüşüm çalışmalarının Zafer, Hürriyet ve Gündoğdu mahallelerinde planlanan yeni projelerle devam edeceğini de sözlerine ekledi. Yüceer, Tekirdağ'ın 11 ilçesi ve 373 mahallesinde ayrım gözetmeden hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "1 milyon 200 bini aşkın hemşehrimiz için hiçbir ilçemizi, hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan aynı şevk, aynı kararlılık ve aynı inançla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Törende Trakya Bölgesi'nin ilk kentsel dönüşüm alanı olan Altınova Mahallesi'nde modern ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesinin önemine de dikkat çekildi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'ın temeli atıldı. Tören, proje alanında gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi. Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekirdağ'da depreme dayanıklı yaşam için yeni adım: Altınova Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci etabın temeli atıldı - Son Dakika

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