Tekirdağ\'da Kabotaj Bayramı coşkusu

Tekirdağ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü.

Kentteki ilk program, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Kutlamalar daha sonra Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde devam etti. Törende Vali Recep Soytürk tarafından denize şehitler anısına çelenk bırakıldı, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

Etkinliklerde denize açılan yelkenliler ile römorkörlerin su püskürterek oluşturduğu görüntüler sahildeki vatandaşlarca ilgiyle takip edildi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerinin denizden Türk bayrağı çıkardığı gösteriler kutlamalara ayrı bir renk kattı.

Programa; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ