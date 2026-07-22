Tekirdağ'da Orman Yangınlarına Su Tankeri Desteği - Son Dakika
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Tekirdağ'da Orman Yangınlarına Su Tankeri Desteği

Tekirdağ\'da Orman Yangınlarına Su Tankeri Desteği
22.07.2026 11:58
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Tekirdağ'da 50 orman mahallesine su tankeri teslim edilerek yangın müdahale kapasitesi artırıldı.

Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı ilk müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 50 orman mahallesine su tankeri teslim edildi.

Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında 50 orman mahallesine 50 su tankeri teslim edildi. Malkara Orman İşletme Şefliği bahçesinde düzenlenen törende muhtarlara su tankerleri ve sertifikaları verilirken, yetkililer tankerlerin özellikle orman, kırsal alan ve ev yangınlarına ilk müdahalede kritik rol üstleneceğini vurguladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riskinin yükseldiğini belirterek, dağıtılan tankerlerin köylülerin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra özellikle kırsal alan, ev ve orman yangınlarına ilk müdahale ile kuraklık dönemlerinde acil su temini amacıyla kullanılacağını söyledi. Tankerlerin traktör veya araç arkasına bağlanarak kısa sürede olay yerine su ulaştırabilecek şekilde tasarlandığını ifade eden Derince, Orman Genel Müdürlüğü tarafından mayıs ayında Tekirdağ'da 10 mahalleye su tankeri dağıtıldığını, bugün ise Malkara'ya 20, Süleymanpaşa'ya 11, Şarköy'e 11, Hayrabolu'na 2 ve Saray'a 6 olmak üzere toplam 50 mahalleye daha teslimat yapıldığını, böylece 2026 yılında su tankeri verilen mahalle sayısının 60'a ulaştığını kaydetti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise küçük çaplı yangınların büyümeden söndürülmesi amacıyla köylere su tankerleri hibe ettiklerini belirterek, "Köylerimize su tankerleri hibe edelim, orada bunlar bulunsun. Küçük çıkan yangını söndürelim, büyük alana taşmasın, bu kadar büyük zayiat olmasın istedik. Mayıs ayında 10, bugün 50 tanker dağıtıyoruz. İnşallah yakın zamanda 30 tanker daha teslim ederek, en geç önümüzdeki yıl tüm orman köylerimizin su tankeri ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Temmuz ayında meydana gelen iki orman yangınına 5 uçak ve 4 helikopterle çok kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Bu tankerler de ilk müdahalede önemli katkı sağlayacak. Muhtarlarımıza ve köylülerimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlara su tankerleri ve sertifikaları teslim edildi.

Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Malkara Kaymakamı Haluk Koç, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ile çok sayıda davetli katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Orman Yangınlarına Su Tankeri Desteği - Son Dakika

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