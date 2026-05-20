Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak Etkili Oldu
Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak Etkili Oldu

20.05.2026 19:42
Sağanak yağış, Tekirdağ'da su birikintileri ve trafik aksamalarına neden oldu. Dikkatli olunmalı.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde taşan rögarların kapakları yerinden oynadı. Bazı cadde ve sokaklarda trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri ve kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, bölgede şiddetli sağanak yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi. Yetkililer, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

