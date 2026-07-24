Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi

Tekirdağ\'da Şiddetli Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi
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Süleymanpaşa'da etkili yağmur, trafikte aksamalar ve vatandaşlarda zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Kent merkezinde kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, duraklar ile iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar ise şemsiyesini açarak yoluna devam etti.

Bazı cadde ve kavşaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Yağışın etkisiyle kent merkezinde trafik zaman zaman yavaşladı. Araç yoğunluğunun arttığı noktalarda kısa süreli aksamalar yaşanırken, vatandaşlar yağmura karşı tedbir almaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Hayat Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika

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