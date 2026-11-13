Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

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Tekirdağ\'ın Hayrabolu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi ve vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Meteoroloji, Tekirdağ genelinde rüzgarın saatte 60 ila 90 kilometre hızla esmesinin beklendiğini belirterek ağaç ve çatılara karşı uyardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar sebebiyle ilçenin bazı noktalarında ağaçlar devrilirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hayrabolu'da etkisini artıran kuvvetli rüzgar, ilçede çeşitli olumsuzluklara sebep oldu. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, yaşanan olaylar vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

METEOROLOJİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında, Tekirdağ genelinde rüzgarın saatte 60 ila 90 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi. Uyarıda, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürmesi sebebiyle vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamalarını istedi. Özellikle ağaçların, elektrik direklerinin, reklam tabelalarının ve çatıların yakınında durulmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika
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