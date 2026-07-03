Tekirdağ'ın Sevimli Saksağanı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Sevimli Saksağanı

Tekirdağ\'ın Sevimli Saksağanı
03.07.2026 10:31
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Tekirdağ'da bir saksağan, vatandaşların sevgisini kazanarak kentin maskotu oldu.

Tekirdağ'da kendisini seven vatandaşların omzuna konup, ellerinden yiyecek alan saksağan kuşu, sevimli tavırlarıyla kentin maskotu haline geldi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sık sık görülen saksağan kuşu, kısa sürede çevredeki esnafın ve vatandaşların sevgisini kazandı. Günün büyük bölümünü insanların arasında geçiren saksağan, çevrede bulunan işletmeleri ve sahil bölgesini adeta evi gibi benimsedi. Vatandaşların seslenmesiyle yanlarına gelen kuş, kimi zaman omuzlara konuluyor, kimi zaman ise uzatılan yiyecekleri büyük bir rahatlıkla tüketiyor. Kent sakinleri, yabani bir kuş olmasına rağmen insanlara olan yakınlığıyla dikkat çeken saksağanın farklı bir karaktere sahip olduğunu belirttiler.

Kafe işletmecisi Görkem Başer, saksağan kuşu ile yaklaşık 10 gün önce tanıştıklarını belirterek, aralarında kısa sürede güçlü bir bağ oluştuğunu söyledi. Başer, "Yaklaşık 1 hafta, 10 gün önce burada boya yapıyorduk. O sırada yanımıza geldi. Zamanla aramızda güzel bir bağ oluştu. Biz zaten hayvanları çok seviyoruz. Bize alıştı, biz de ona alıştık. İnsanlar da onu çok seviyor, yanına rahatça geliyor. O da insanlara güveniyor. Daha önce birileri bakmış, ilgilenmiş. İnşallah insanlara olan bu güveni hiçbir zaman kırılmaz" dedi.

Sevimli tavırlarıyla kısa sürede Tekirdağ'ın simgelerinden biri haline gelen kuş, hem vatandaşların hem de kenti ziyaret edenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Saksağan, insanlarla kurduğu güven bağıyla görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Tekirdağ, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'ın Sevimli Saksağanı - Son Dakika

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