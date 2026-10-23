Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta yollar suyla doldu, vatandaşlar tentelere sığındı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta yollar suyla doldu, vatandaşlar tentelere sığındı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda biriken sular dereyi andırdı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelere sığındı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, bazı noktalarda yollarda biriken yağmur suları dereyi andıran görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ'da beklenen yağış etkisini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Yağış sırasında dışarıda bulunan ve yanlarında şemsiye olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için iş yerlerinin tentelerine ve kapalı alanlara sığındı.

Yollar adeta dereye döndü

Sağanak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte ilçenin bazı noktalarında yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken yağmur suları akışa geçerken, ortaya çıkan görüntüler adeta dere yatağını andırdı. Sürücüler ve yayalar, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağmur, günlük yaşamın akışını da etkiledi. Sokaklarda yürüyen vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yönelirken, bazı noktalarda suyun yol boyunca akması dikkat çekti.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Yağışın etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunan vatandaşlar, şemsiyesiz yakalandıkları sağanaktan korunmak için çevredeki iş yerlerine sığındı. Kısa sürede etkisini hissettiren yağmur, kent merkezinde hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanakta yollar suyla doldu, vatandaşlar tentelere sığındı - Son Dakika
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