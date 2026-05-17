Tercan'da Aşırı Yağışlar Tarımı Vurdu

17.05.2026 05:50
Erzincan Tercan'da aşırı yağışlar tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu.

3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Kargın beldesi ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışların ardından Karasu Nehrinin su seviyesinin yükselmesiyle, nehir kenarındaki ekili araziler sular altında kaldı. Bölgede hububat, şeker pancarı ve yonca ekili tarlaların zarar gördüğü bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başlarken, suyun çekilmesinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve dere kenarlarına yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

