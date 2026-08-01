Tercan\'da Hasat Mesaisi Başladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği buğday ve arpa tarlalarında hasat mesaisi başladı. Biçerdöverlerle hasat edilen ürünler depolara taşınırken, üreticiler verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Erzincan'ın verimli tarım arazilerine sahip Tercan ilçesinde hububat hasadı hız kazandı. Geniş arazilere ekilen arpa ve buğdaylar biçerdöverlerle hasat edilirken, üreticiler aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Tercanlı çiftçi Ayta Şangil, aile olarak uzun yıllardır tarımla uğraştıklarını belirterek, 57 dönümlük tarlalarında arpa hasadı yaptıklarını söyledi. Arpanın yanı sıra buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği de yetiştirdiklerini ifade eden Şangil, ürün çeşitliliğinin artmasında Tercan Barajı'nın önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

Geçmişte vahşi sulama yöntemi kullandıklarını belirten Şangil, barajın hizmete girmesiyle birlikte yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçtiklerini kaydederek, "Hem ürün çeşitliliğimizi hem de verimimizi artırdık. Bu hizmetleri sağlayan devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz. Hasat sezonumuz hayırlı olsun." dedi.

Hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde ilçedeki diğer tarım arazilerinde de devam etmesi bekleniyor.