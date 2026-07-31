Bursa\'da Yangında 55 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan ev yangınında, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Babanın feryatları yürekleri dağlarken, dar sokak nedeniyle itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Fırın Sokak'ta bulunan bir evde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Baba ve oğlunun yaşadığı evi saran alevlere, dar sokak nedeniyle itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Murat G. (55) hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangınların arasından itfaiye ekiplerinin mücadelesiye çıkan baba, oğlunun yaşamını yitirdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Acılı babanın feryatları mahalleyi sardı. O anlara tanıklık edenlerin yüreği burkulurken, sağlık ekipleri fenalaşan babaya müdahalede bulundu.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Murat G.'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince soruşturma başlatıldı.