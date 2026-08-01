İsrail, İran'a Olası ABD Saldırısı İçin Alarmda - Son Dakika
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İsrail, İran'a Olası ABD Saldırısı İçin Alarmda

İsrail, İran\'a Olası ABD Saldırısı İçin Alarmda
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İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırısına karşı savunma hazırlıklarını artırdı. Gerilim artıyor.

İran ve ABD arasındaki saldırılar karşılıklı olarak devam ederken ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatacağı iddialarının ardından İsrail alarm durumuna geçti.

İSRAİL ORDUSU ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda hareketlilik olduğu belirtilerek, bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırı emri vermeye hazırlandığına dair son 24 saatte çıkan haberlerin ardından geldiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, İsrail ordusunun "savunma hazırlıklarını" en üst seviyeye çıkardığı ancak İç Cephe Komutanlığından halka yönelik güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığı belirtildi.

İsrail, İran'a Olası ABD Saldırısı İçin Alarmda

"TRUMP SALDIRI EMRİNİ VERMEYE ÇOK YAKIN"

Kanal 12 televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, "Gerilim had safhada ve her an patlamaya hazır." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Trump'ın "İran'a yönelik önemli bir saldırıya her zamankinden daha yakın olduğunu ancak bunun henüz kesinleşmediğini" düşündüğünü belirtti.

Yetkili, Trump'ın İran'a yönelik saldırılara İsrail'in de katılmasına onay verip vermeyeceğine ilişkin bir kesinlik olmadığını ifade etti.

"TRUMP ÖFKELİ, KÜPLERE BİNMİŞ, HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE"

ABD ile İran arasındaki müzakerelere değinen İsrailli yetkili, "Trump, müzakerelerin 'zaman kaybı' olduğuna inanıyor, öfkeli, küplere binmiş ve hayal kırıklığı içinde" iddiasında bulundu.

Kanal 12'nin haberinde, Washington yönetiminin İran'a yönelik olası saldırılara ilk aşamada İsrail'in katılmasını tercih etmeyebileceği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminde, ABD saldırılarına karşılık İran'ın İsrail'e misilleme yapacağı görüşünün hakim olduğu, İsrail ordusunun saldırılara bundan sonraki aşamada katılmasının değerlendirildiği ifade edildi.

İsrail, İran'a Olası ABD Saldırısı İçin Alarmda

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu.

ABD'de yayın yapan CBS News, ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombardıman kampanyalarından birini" gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.

Trump, temmuz ortasında yaptığı bir açıklamada,  "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." tehdidinde bulunmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'a Olası ABD Saldırısı İçin Alarmda - Son Dakika

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