Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Adana sokaklarında tezgah açan bir seyyar satıcı ile müşteri arasında yaşanan diyalog kameralara yansıdı.

"BİR TANE ALIP BİR DE AMBALAJ İSTİYORSUN"

Görüntülerde, çocuğuna tek bir ürün alan kadın, satıcıdan ambalaj kağıdı ve poşet istedi.

Bunun üzerine seyyar satıcı, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." diyerek kadına tepki gösterdi.

Çocuğun gözü önünde yaşanan tartışma çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEPKİLERİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, çocuğun yanında sergilenen bu tavır nedeniyle kullanıcıların tepkisini topladı. Videoda çocuğun, "Ben bir tane ile doymam ki" sözleri de dikkat çekti.