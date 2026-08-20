Tercan'da Kreş Temel Atma Töreni
Tercan ilçesinde kreş binası için temel atma töreni yapıldı, eğitim fırsatları artacak.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılması planlanan kreş binası için temel atma töreni düzenlendi.
Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman da katıldı.
İlçede çocukların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilecek kreş binasının temel atma töreninde, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kreş binasının tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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