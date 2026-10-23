Tercan Kaymakamı Duman, çiftçileri ziyaret ederek tarımı değerlendirdi

Tercan Kaymakamı Duman, çiftçileri ziyaret ederek tarımı değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçedeki çiftçileri ziyaret etti. Ziyarete Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ve Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz da katıldı; tarımsal faaliyetler değerlendirildi.
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri ziyaret etti.
Ziyarete, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ve Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz da katıldı.
Çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Duman ve beraberindekiler, tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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