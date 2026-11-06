Tercan Kaymakamı Duman, Ortaköy ve Karahüseyin köylerinde vatandaşlarla buluştu

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçeye bağlı Ortaköy ve Karahüseyin köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Duman, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Duman, ziyaretleri kapsamında Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici ve Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ile birlikte Tercan Sulama Birliği Başkanı Muhammet Taştan Dumlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde ilçede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.