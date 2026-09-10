Terme'de 150 sülün doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
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Terme'de 150 sülün doğal yaşam alanına bırakıldı

Terme\'de 150 sülün doğal yaşam alanına bırakıldı
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Samsun'un Terme ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi amacıyla 150 sülün, Terme Gölardı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğal yaşam alanına salındı. Tekkeköy Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünlerle ilçedeki sülün popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Samsun'un Terme ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi amacıyla 150 sülün, doğal yaşam alanına salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, yaban hayatındaki sülün popülasyonunun artırılması amacıyla Terme Gölardı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda sülün salım programı düzenlendi. Tekkeköy Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 150 sülün, program kapsamında doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

"Sülün, Terme'nin doğal zenginliğidir"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, sülünün ilçenin doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Terme, sülün denildiğinde akla gelen önemli merkezlerden biridir. Bu değerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Sülünün doğal yaşam alanlarında çoğalmasına katkı sağlayan bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Terme'nin doğasını, yaban hayatını ve doğal zenginliklerini koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Programın ardından DKMP 11. Bölge Müdürü Resul Doğan ve beraberindeki heyet, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile bir araya geldi. Görüşmede Amazon Tabiat Parkı'na yönelik yapılabilecek yatırımlar ve bölgede gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Programa DKMP 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem Terzioğlu, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, DKMP Terme Şefi Samet Yılmaz ve teknik personel katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Terme'de 150 sülün doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika

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