Terme'de 'doğa' sevgisi - Son Dakika
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Terme'de 'doğa' sevgisi

Terme\'de \'doğa\' sevgisi
19.06.2026 11:55  Güncelleme: 11:57
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Samsun'un Terme ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte ortaokul öğrencileri, hayvanları yakından tanıyarak doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandı. Başkan Şenol Kul, bu tür eğitimlerin süreceğini belirtti.

Samsun'un Terme ilçesinde doğa sevgisini ve çevre bilincini erken yaşlarda aşılamak amacıyla başlatılan eğitim çalışmaları sürüyor.

Terme Belediyesi, çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Terme Ortaokulu öğrencileri, belediyenin Temizlik İşleri Şantiyesi'nde düzenlenen etkinlikte doğa ve yaban hayatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, güvercin, papağan, muhabbet kuşu, kanarya, tavuk ve ördek gibi farklı hayvan türlerini inceleyerek doğal yaşam hakkında uygulamalı bilgiler edindi.

Programda, anavatanı Terme olarak kabul edilen sülün kuşuna da özel yer verildi. Öğrencilere sülünlerin yaşam alanları, özellikleri ve bölgenin doğal mirası açısından taşıdığı değer anlatılarak bu türün korunmasının önemi vurgulandı. Çocuklar, hayvanların bakım süreçlerini gözlemlerken doğanın korunmasının önemi konusunda da bilinçlendirildi.

Etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, doğanın ve yaban hayatının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, çocuklarda çevre bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekti. Başkan Kul, "Doğayı ve içindeki canlıları korumak, insan olabilmenin en önemli gerekliliklerinden biridir" dedi.

Hayvan sevgisinin bireylerde merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirdiğini ifade eden Başkan Kul, "Bizler de Terme'yi her yönüyle hayvan dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Çocukların doğaya karşı gösterdiği duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Şenol Kul, "Bu bilinci gelecek nesillere aktarmak için eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kul, doğa ve çevre bilincini artırmaya yönelik benzer programların ilçe genelinde sürdürüleceğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Terme'de 'doğa' sevgisi - Son Dakika

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