Terme ulaşımda yeni döneme hazırlanıyor

Samsun'un Terme ilçesi, ulaşımı modern bir yapıya kavuşturacak dev projelerde sona yaklaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen projelerden Bulvar Yolu Köprüsü'ndeki çalışmalar tamamlanırken, Çangallar Köprüsü'ndeki çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin ulaşım geleceğini şekillendiren ve tamamen DSİ 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen her iki büyük köprü projesini yerinde inceledi. Projelerde gelinen son durumu değerlendiren Başkan Kul, "Terme, ulaşımda kabuğunu kırıyor" dedi.

"Bulvar Yolu Köprüsü tamamlandı"

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Bulvar Yolu Köprüsü projesinde çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Kul, "Şehrimizin iki yakasını kalıcı olarak birleştiren, 24 metre genişliğindeki bu eser, Terme'nin modern şehir kimliğini pekiştiren bir vizyon projesidir. Trafiğe nefes aldıracak bu yatırım, ilçemizin ticari hayatına da büyük bir ivme kazandıracak" dedi.

"Çangallar'da temeller yükseliyor"

Bulvar Yolu Köprüsü'nün ardından, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen, Bahçelievler ile Çangallar mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprü projesindeki çalışmaları da inceleyen Başkan Kul, 25 metre eni ve 95 metre uzunluğuyla bölgenin en önemli yapılarından biri olacak olan Çangallar Köprüsü hakkında konuştu. Kul, "DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu projemizde fore kazıkların ardından şimdi de taşıyıcı sistemlerin yani direklerin yükseldiğini görüyoruz. Ekiplerimiz ve DSİ ekipleri, Terme'nin geleceğini inşa etmek için çalışıyor" diye konuştu.

"Laf üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz"

Ulaşım ağındaki entegrasyona dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Biz laf değil, hizmet üretiyoruz. DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği bu köprüler sayesinde araçlar, ana kara yoluna girmek zorunda kalmadan ring yaparak Terme merkezini transit geçebilecek. İlçemizin dört bir yanını şantiye alanına çevirdik, 'çivi çakmadığımız mahalle bırakmadık' demiştik, sözümüzü tutuyoruz. Bu dev yatırımlar için başta DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm teknik ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Terme için attığımız her adım, yarınlarımıza bıraktığımız en sağlam izdir" şeklinde konuştu. - SAMSUN