Cansever acılarla dolu çocukluğunu Haberler.com'a anlatmıştı - Son Dakika
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Cansever acılarla dolu çocukluğunu Haberler.com'a anlatmıştı

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Haberler.com stüdyosunda 4 yıl önce Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği #HaberBahane programının konuğu olan Cansever, acılarla dolu çocukluğunu ve genç yaşta gurbet ellerine düşmesini anlatmıştı. Bugün hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı, “İyi bir çocukluk geçirmedim” derken, yaşadığı yoksulluğu “Bir pantolonu kardeşimle dönüşerek giyerdik” sözleriyle dile getirmişti.

Haberler.com stüdyosunda 4 yıl önce Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği #HaberBahane programının konuğu olan Cansever, hayatının en zor dönemlerini anlatmıştı.  Almanya'da hayatını kaybeden sanatçı programda,  Makedonya'da yoksulluk içinde büyüdüğünü, eğitim hayatının da ekonomik imkansızlıklar nedeniyle yarıda kaldığını söylemişti. Çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Cansever, “İyi bir çocukluk geçirmedim” demişti. 

İLKOKUL 4. SINIFA KADAR OKUYABİLDİ

Yedi kardeşin en küçüğü olduğunu belirten Cansever, ailesinin geçimini tarım ve çiftçilik yaparak sağladığını anlatmıştı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatının düzenli ilerlemediğini söyleyen sanatçı, “Ben ilkokul 4. sınıfa kadar. O da hep böyle kesik kesik gittim” ifadelerini kullanmıştı.

Okumayı çok sevdiğini ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Cansever, ancak ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle zaman zaman köylere çalışmaya gitmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

“Yokluk olunca okulda okuyamıyorsun” diyen Cansever, okul tarafından maddi durumu iyi olmayan çocuklara defter, kalem ve kitap gibi ihtiyaçların verildiğini söylemişti. 

Cansever acılarla dolu çocukluğunu Haberler.com'a anlatmıştı

“MONTUM, ELDİVENİM, AYAKKABIM YOKTU”

Çocukluk yıllarında kıyafet konusunda da büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan Cansever, özellikle kış aylarının kendisi için çok zor geçtiğini belirtmişti. 

“Montum, eldivenim, ayakkabım yoktu” diyen sanatçı, çevresindeki çocukların sahip olduğu imkanlarla kendi yaşamını kıyasladığında yaşadığı eksikliği daha fazla hissettiğini dile getirmişti. 

Cansever, Makedon komşularının çocuklarının kışlık kıyafetlerle okula geldiğini, kendisinin ise bu imkanlara sahip olmadığının altını çizmişti.

“BİR PANTOLONU KARDEŞİMLE DÖNÜŞEREK GİYERDİK”

Cansever'in çocukluk yıllarındaki yoksulluğu anlatırken kullandığı bir başka ifade ise yaşadığı zorluğun boyutunu gözler önüne sermişti.

Kardeşiyle aynı pantolonu dönüşümlü olarak giydiklerini söyleyen sanatçı, yaşadıklarını su sözlerle dile getirmişti: 

“Mesela bizim bir tane kot pantolonumuz vardı. O onu sabah giyerdi. Ben de öğlenden sonra giyerdim. İkimiz aynı pantolonu giyerdik, öyle okula gittik.”

Çocukluğunda büyük kardeşlerinden kalan kıyafetleri de giydiğini belirten Cansever, tarlada çalıştığı için kıyafet seçiminde de başka bir şansının olmadığını ifade etmişti.

Cansever acılarla dolu çocukluğunu Haberler.com'a anlatmıştı

“GENÇ YAŞTA GURBETE DÜŞTÜM”

Ailesinin geçimine katkı sağlamak için küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladığını anlatan Cansever, genç yaşta ise Avrupa'ya gitmek zorunda kaldığını açıklamıştı. 

“Ben genç yaşta, çok genç yaşta, 16-17 yaşlarımda Avrupa gurbetlerine düştüm” diyen sanatçı, gurbette tek başına ayakta kalmaya çalıştığını anlatmıştı.

Cansever, ailesine destek olabilmek için kazandığı parayı büyük ölçüde Makedonya'daki ailesine gönderdiğini söylemiş ve “Yeter ki ailemize bir şeyler gönderelim. Aç kalmasınlar, odunsuz kalmasınlar” sözleriyle o yıllardaki önceliğinin ailesi olduğunu dile getirmişti.

Cansever acılarla dolu çocukluğunu Haberler.com'a anlatmıştı

“15 SENE GÖKYÜZÜNÜ GÖRMEDİM”

Cansever'in hayatındaki en ağır sınavlardan biri ise ilerleyen yıllarda yaşadığı ciddi sağlık sorunları oldu. Hastalığı nedeniyle uzun yıllar boyunca yatağa bağımlı bir hayat sürdüğünü anlatan sanatçı, yaşadığı süreci tek bir cümleyle özetlemişti:

“15 sene ben gökyüzünü görmedim.”

Uzun yıllar düz yatamadığını ve mecburen kıvrılarak uyuduğunu anlatan Cansever, sağlık sorunları nedeniyle günlük hayatının da ciddi şekilde kısıtlandığını söylemişti.

Sanatçı, insanların kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği zamanlarda dahi ayakta duramadığını, bu nedenle oturmak zorunda kaldığını anlatmıştı. 

Cansever'in yıllar önce yaptığı bu açıklamalar, çocukluğundan başlayarak hayatının farklı dönemlerinde karşılaştığı yoksulluk, gurbet ve sağlık sorunlarının sanatçının yaşamında bıraktığı derin izleri bir kez daha gündeme getirdi.

Gökay Kalaycıoğlu, Haberler.com Özel, Çocukluk, Cansever, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cansever Cansever acılarla dolu çocukluğunu Haberler.com'a anlatmıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    Zaten insan dünyaya gariban geldi mi gariban gidiyor. Paran pulun batsın be dünya, yere batasın garibanlık 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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