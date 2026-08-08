Galatasaray\'a Villarreal ile hazırlık maçında "kırmızı kart" şoku

Galatasaray sezon öncesi son hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Villarreal'i ağırladı. Maç olaylarla başladı.

OKAN BURUK MAÇIN BAŞINDA OYUNDAN ATILDI

İspanyol ekibinin henüz 2. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u çileden çıkardı. Maçın hakemi Kadir Sağlam'a itiraz eden Buruk sarı kart gördü. Penaltının golle sonuçlanmasının ardından itirazlarını bir türlü bitirmeyen Okan Buruk, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

GALATASARAY ANINDA CEVAP VERDİ

Galatasaray ile Villarreal hazırlık maçında karşı karşıya gelirken maç karşılıklı gollerle ve kırmızı kart başladı. İspanyol ekibinin henüz 2. dakikada kazandığı penaltı pozisyonunda maçın hakemi Kadir Sağlam'a şiddetli itirazda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, golün ardından itirazını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

5 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Galatasaray'ın gole yanıtı gecikmedi. Sarı kırmızılılar bu gole 1 dakika sonra Osimhen ile cevap verdi. Maçı Villarreal 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.