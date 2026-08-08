Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş\'in son hali ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz kış yüzünü yarım lifting işlemiyle gerdiren ve bu işlem için 10 milyon TL ödediği ileri sürülen Ebru Gündeş, son paylaşımıyla hayranlarının karşısına çıktı. Doğal ve enerjik görüntüsüyle dikkat çeken güzel şarkıcı, paylaşımına “Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak” notunu ekledi. Gündeş’in yeni hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Geçtiğimiz kış yarım lifting işlemiyle yüzünü gerdiren Ebru Gündeş, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, güzelliği ve değişen görünümüyle dikkat çekti. Gündeş, paylaşımına “Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak” notunu düştü.

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sahne performansı kadar güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, geçirdiği estetik işlemin ardından zaman zaman yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü şarkıcının son karesi de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Gündeş'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

YARIM LİFTİNG İÇİN 10 MİLYON TL ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Güzel şarkıcının geçtiğimiz kış yaptırdığı yarım lifting işlemi için 10 milyon TL  ödediği ileri sürülmüştü. Estetik operasyon sonrası daha genç bir görünüme kavuşan Gündeş, bir süre sonra sahnede yaptığı açıklamayla işlem geçirdiğini kendisi de doğrulamıştı.

Gündeş, “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” sözleriyle operasyonunu esprili bir şekilde anlatmıştı.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

“ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAK”

Yeni paylaşımında ise estetik operasyonundan ya da görünümünden bahsetmek yerine dikkat çeken bir mesaj veren Gündeş, “Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu sözleri takipçilerinde merak uyandırırken, hayranları Gündeş'in yeni dönemine ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Güzelliği ve sahnedeki güçlü performansıyla yıllardır adından söz ettiren Ebru Gündeş'in paylaşımı, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Ebru Gündeş, Operasyon, Son Hali, Güzellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ebru Gündeş Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Szka788304 Szka788304:
    mansur verdi iki günde parasını 16 4 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    eski hali daha güzel ve tanınmış bir sima idi şimdi tanınmayacak hale gelmiş,biz bu estetiği genelde gizli tanıklara yapıyoruz tanınmasın diye ayrıca bu fiyatlar çok yüksek neyse ebru hanıma sağlıklı uzun ömür dilerim. 5 5 Yanıtla
  • kurum.nil.idil@gmail.com [email protected]:
    Bu Ebru Gündeş değil başka biri. Yutturuyorlar ?????? 4 4 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Rezza zartlata andırıyo diyenler el kaldırsın Andırmıyo diyenler ayaklarını indirsin 6 1 Yanıtla
  • celikbag@hotmail.com [email protected]:
    Hem estetik diyorsunuz, hem doğal ve enerjik hali.. Doğallığı mı kalmış.. 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:27
Bedriye Karaçay’ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
Bedriye Karaçay'ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
11:04
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:52:45. #7.12#
SON DAKİKA: Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.