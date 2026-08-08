Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerinde yangın

Başakşehir'de Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki bir demirci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerinin boş olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, saat 20.45 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan demirci dükkanında çıktı. Araç yedek parçalarının da bulunduğu iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE, KAPILARI KESEREK İÇERİ GİRDİ

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerinin kapılarını keserek içeriye giren itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İşte bölgeden görüntüler: