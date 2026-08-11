Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı - Son Dakika
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Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı
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Van’da 18 gün süren aramanın ardından cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir iddia gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındığı ileri sürüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındığı iddia edildi. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, DNA örneklerinin alındığını doğrularken, numunelerin soruşturma kapsamında daha önce elde edilen DNA profilleriyle karşılaştırılmasının talep edildiğini açıkladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Amida Haber’in aktardığı bilgilere göre, soruşturma dosyası kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındığı öne sürüldü.

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut da DNA örneklerinin alındığını doğrularken, alınan numunelerin soruşturma kapsamında daha önce elde edilen DNA profilleriyle karşılaştırılmasını talep ettiklerini belirtti.

DNA örneği alınması tek başına herhangi bir kişi hakkında suç isnadı veya olayla bağlantı bulunduğu anlamına gelmez. Soruşturmanın bu aşamasında söz konusu örneklerin mevcut DNA profilleriyle karşılaştırılması ve elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

KAYBOLDUKTAN 18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU 

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 akşamı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde kaldığı yurtta yemek yedikten sonra dışarı çıktı. O geceden sonra genç öğrenciden haber alınamadı.

Kabaiş için başlatılan arama çalışmaları 18 gün boyunca sürdü. Genç öğrencinin cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Kabaiş’in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

195 KİŞİNİN DNA PROFİLİ KARŞILAŞTIRILDI 

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında farklı kişilerden DNA örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu’nda elde edilen profillerle karşılaştırmalar yapıldı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin 2025 yılında yaptığı açıklamada, Kabaiş’in cansız bedeninin bulunduğu noktadan morga nakledilmesi sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişiler de dahil olmak üzere DNA profili karşılaştırılan kişi sayısının 195’e kadar yükseldiği belirtilmişti.

Bu kapsamda yurt ve üniversitede görev yapan güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındığı açıklanmıştı.

Son gelişmeyle birlikte Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den de DNA örneği alındığı iddiası gündeme geldi.

REKTÖR ŞEVLİ'NİN İSMİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ 

Hamdullah Şevli’nin ismi, Rojin Kabaiş soruşturması sürecinde daha önce de çeşitli tartışmaların odağında yer almıştı.

Soruşturmanın yürütülme biçimi, otopsi sürecine ilişkin iddialar ve üniversite yönetiminin dosyadaki konumu kamuoyunda tartışılmış, konu TBMM’ye taşınan soru önergelerine de yansımıştı.

Kabaiş ailesinin 2026 yılında Rektör Şevli’den DNA örneği alınması yönündeki talebi de kamuoyuna yansımıştı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

AİLENİN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA 

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmayla bağlantılı olduğunu belirttiği tehdit dosyasının ana soruşturmayla birleştirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Karabulut ayrıca Rektör Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den alınan DNA örneklerinin yetersiz olduğunu değerlendirdiklerini ve kapsamlı inceleme yapılması için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Avukat, Rektör Şevli’nin şüpheli sıfatıyla cep telefonuna el konulmasını, HTS kayıtlarının ve baz istasyonu verilerinin incelenmesini de talep ettiklerini belirtti.

“ÇEMBER DARALIYOR"

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise soruşturmayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Avukatın paylaşımı şöyle:

“ÇEMBER DARALIYOR. Rojin Kabaiş soruşturmasında tarafımıza ulaşan, somut delillerle desteklenen ihbarlar doğrultusunda soruşturma makamına gerekli taleplerde bulunduk. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve Rojin’in ölümünden sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmada çember giderek daralıyor. Bizim için esas olan; hiçbir kişi veya kurumu peşinen suçlamak değil, delillerin izinden giderek gerçeğe ulaşmaktır.”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hamdullah Şevli, Rektör, Güncel, Rojin, Van, Son Dakika

Son Dakika Rojin Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muzaffer Karagöz Muzaffer Karagöz:
    Sayın Adalet bakanı inşallah bu işide çözüme kavuşturursunuz belki geri gelmeyecek ama ailenin yürek ateşi söner 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı - Son Dakika
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