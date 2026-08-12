Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı - Son Dakika
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Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı

Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı
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ABD ile İran'ın İslamabad Mutabakatı kapsamındaki ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya varması piyasalarda doping etkisi yarattı. Kritik ABD TÜFE verisi öncesinde gelen haberle birlikte ons altın 4.413 dolar seviyesine yükselirken, Trump'ın tazminat çıkışıyla 90 doları gören petrol fiyatları ise 88,57 dolara geriledi.

ABD'de açıklanacak kritik TÜFE verisi öncesinde piyasalar hareketlendi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması kararıyla birlikte ons altın 4.413 dolar seviyesine fırlarken, petrol fiyatları geriledi. 

Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek kritik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrilmişken, Orta Doğu cephesinden gelen diplomatik hamle altın fiyatlarını uçurdu. ABD ile İran’ın ateşkesi uzatma konusunda mutabakata varmasıyla piyasalarda adeta doping etkisi yaşandı.

ONS ALTIN O REKORU TEST ETTİ, PETROL GERİLEDİ

ABD ve İran'ın ateşkesi uzatma kararı, jeopolitik risklerin dengelenmesini sağlarken piyasaya anında yansıdı.

  • Altın Kanatlandı: Piyasalarda yaşanan son gelişmelerle birlikte ons altın saat 12.35 itibarıyla 4.413 dolar seviyesine kadar tırmandı.
  • Petrol Ateşi Düştü: ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan tazminat talep etmesi sonrası varili 90 doları test eden petrol fiyatları, ateşkes haberinin ardından 88,57 dolara geriledi.
Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı
Altındaki yükseliş grafiği...

PAKİSTAN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYOR

Pakistan, Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı. "Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını ifade etti. Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

İRAN - ABD ÇATIŞMALARI VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÖRÜŞMELERİ 

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti. ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu.

Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti. İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Umman ile müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen "geçici bir güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söylemişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ons Altın, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı - Son Dakika
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