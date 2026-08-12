Yıldız futbolcunun sevgilisi video çekip anlattı: Beni aldattı
Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, genç futbolcunun kendisini aldattığını öne sürdü. Garcia, Yamal'a dava açacağını ve tazminat talep edeceğini söyledi.
Lamine Yamal hakkında sevgilisi Ines Garcia'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Garcia, Yamal'ın kendisini aldattığını öne sürerek yaşananların ardından hukuki yollara başvuracağını ifade etti.
TAZMİNAT İSTEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
Ines Garcia açıklamasında, "Lanet olsun, Yamal beni aldattı. Kendisine dava açacağım, beş parasız kaldım ve tazminat istiyorum" dedi. Garcia, açıklamasında Yamal'a dava açacağını belirtirken tazminat talebinde bulunacağını da ifade etti.
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