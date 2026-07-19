Tire'de Açık Kanalizasyon Tepkisi - Son Dakika
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Tire'de Açık Kanalizasyon Tepkisi

19.07.2026 15:39
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Tire'nin Kaplan Mahallesi'nde altyapı eksikliği nedeniyle açık kanalizasyon sorunu yaşanıyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, doğa turizmi ve gastronomisiyle öne çıkan Kaplan Mahallesi'nde altyapı eksikliği nedeniyle kanalizasyon sularının açıktan akması vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, ünlü restoranları ve doğal güzellikleriyle bilinen Kaplan Mahallesi'nde foseptik veya kapalı kanalizasyon altyapısı bulunmaması bölge halkı için kronik bir sorun haline geldi. Evlerin hemen yanından geçerek doğrudan dereye karışan atık sular, özellikle kavurucu yaz sıcaklarının da etkisiyle çevreye yaydığı ağır koku sebebiyle insan sağlığını tehdit etmeye başladı.

"Sıcak havalarda kokudan evimizde duramıyoruz"

Cumhuriyet Sokak üzerinde ikamet eden mahalle sakinlerinden İsmail Yılmaz ve ailesi, evlerinin dibinden geçen açık kanalizasyon sebebiyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte pencerelerini dahi açamadıklarını belirten Yılmaz, duruma şu sözlerle isyan etti: "Bu sıcak havalarda kokudan evimizde duramıyoruz, yediğimiz lokma boğazımıza diziliyor. Yetkililer burayı turizm cenneti olarak nitelendirirken, biz burada çağ dışı şartlarda, lağım kokusu içinde yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Sağlığımız tehlikede."

Turizm imajına büyük darbe

Ege Bölgesi'nin en prestijli gastronomi ve doğa turizmi rotalarından biri olan mahalledeki bu manzaranın, Tire'nin turizm imajını da olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Bölgedeki işletmeleri ve temiz hava almak için gelen ziyaretçileri de rahatsız eden çevre ayıbına karşı mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek altyapı yatırım programlarının ilerleyen dönemlere ertelenmeden acilen devreye sokulmasını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gastronomi, 3. Sayfa, Turizm, İzmir, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tire'de Açık Kanalizasyon Tepkisi - Son Dakika

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