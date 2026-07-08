Bakanlık hibesiyle Tokat'a yeni hizmet aracı kazandırıldı - Son Dakika
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Bakanlık hibesiyle Tokat'a yeni hizmet aracı kazandırıldı

Bakanlık hibesiyle Tokat\'a yeni hizmet aracı kazandırıldı
08.07.2026 13:04  Güncelleme: 13:05
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tokat Belediyesi'ne hibe edilen yeni vidanjör aracı, belediyenin altyapı hizmet kapasitesini artıracak. Başkan Yazıcıoğlu, Bakan Murat Kurum'a teşekkür ederek filoya üçüncü vidanjörün de ekleneceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tokat Belediyesi bünyesinde hizmet etmek amacıyla yeni vidanjör aracı belediyeye kazandırıldı.

Tokat Belediyesi, Üretken Belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet kapasitesini artıracak önemli bir yatırımı daha araç filosuna kazandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen yeni vidanjör, Belediye Teknik Birimler Şantiyesinde düzenlenen inceleme programıyla tanıtıldı. Yeni araçla birlikte altyapı hizmetlerinde müdahale kapasitesi artarken, belediyenin makine parkı da daha güçlü hale geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte yeni vidanjörü yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, belediyenin araç filosunu modern, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

başkan yazıcıoğlu'ndan bakan murat kurum'a teşekkür

Başkan Yazıcıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tokat Belediyesi'ne verdiği desteğin şehrin hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyemize hibe edilen yeni vidanjör aracımız için başta Sayın Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Bakan Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza ve Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız Tokat'ımıza önemli bir destek vermiş, belediyemizin makine parkını güçlendirecek çok kıymetli bir hibeyi şehrimize kazandırmıştır. Bu destek dolayısıyla hem şahsım hem de tüm hemşehrilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni araçla birlikte hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, yakın zamanda filoya bir vidanjör daha kazandıracaklarını söyleyerek, "Daha önce belediyemize yeni bir vidanjör kazandırmıştık. Bakanlığımızın hibe ettiği bu araç ikinci yeni vidanjörümüz oldu. Önümüzdeki süreçte ihalesini gerçekleştireceğimiz üçüncü vidanjörümüzü de filomuza dahil edeceğiz. Böylece toplam üç modern vidanjör aracımızla şehrimizin her noktasına çok daha hızlı ulaşabilecek, hizmet taleplerine anında cevap verebileceğiz. Vatandaşlarımızın 'yetişilemedi' gibi bir sorunla karşılaşmaması için araç kapasitemizi sürekli artırıyoruz" dedi.

Belediyenin sadece vidanjör değil, tüm makine parkını yenileyerek daha güçlü bir yapıya kavuşturduğunu vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyemizin makine parkını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Daha önce belediyemize yeni çöp kamyonları, iş makineleri ve çeşitli hizmet araçları kazandırmıştık. Bugün de filomuza yeni bir vidanjör eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mevcut araçlarımızın önemli bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış, bakım ve onarım maliyetleri neredeyse yeni araç bedellerine ulaşmıştı. Biz de kaynaklarımızı doğru kullanarak eski araçları modern ekipmanlarla değiştiriyor, belediyemizin hizmet gücünü kalıcı şekilde artırıyoruz. Hedefimiz, güçlü ekipman, güçlü personel ve güçlü organizasyon yapısıyla Tokat'a kesintisiz hizmet sunmaktır. Altyapıdan çevre hizmetlerine kadar her alanda modern araçlarla sahada olacağız. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına en kısa sürede ulaşacak, Tokat'ımızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni vidanjörümüzün şehrimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bakanlık hibesiyle Tokat'a yeni hizmet aracı kazandırıldı - Son Dakika

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