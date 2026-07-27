Gölbaşı Caddesi yeni yüzüne kavuştu - Son Dakika
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Gölbaşı Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Gölbaşı Caddesi yeni yüzüne kavuştu
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Tokat Belediyesi, Güneşli Mahallesi'ndeki Gölbaşı Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak caddeyi asfaltladı ve araç trafiğine açtı. 700 metre uzunluğundaki caddede yağmur suyu hatları yenilenirken, önümüzdeki hafta kaldırım ve yürüyüş yolu düzenlemeleriyle caddenin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi planlanıyor.

Tokat Belediyesi tarafından Güneşli Mahallesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında yenilenen Gölbaşı Caddesi asfaltlanarak araç trafiğine açıldı.

Tokat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki caddede çalışmalar planlı şekilde yürütüldü.Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yağmur suyu hatları döşenerek altyapı çalışmaları tamamlandı. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt serimi gerçekleştirilen cadde ulaşıma açıldı. Önümüzdeki hafta ise kaldırım ve yürüyüş yolu düzenlemelerinin tamamlanmasıyla caddenin hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Şehir genelinde ulaşım yatırımlarını planlı şekilde sürdürdüklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Güneşli Mahallemizin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Gölbaşı Caddesi'nde önce aydınlatma ve yağmur suyu altyapısını tamamladık. Ardından asfalt serimini gerçekleştirerek caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Kısa süre içerisinde kaldırım ve yürüyüş yollarını da tamamlayarak bölgemize yakışır güvenli ve modern bir ulaşım aksını hemşerilerimizin kullanımına sunacağız" dedi.

Yazıcıoğlu, Tokat'ın yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı ve üstyapı yatırımlarının kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Politika, Ulaşım, Tokat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gölbaşı Caddesi yeni yüzüne kavuştu - Son Dakika

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