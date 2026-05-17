Tokat'ta sel riski nedeniyle Çedaş Köprüsü'nün yıkımına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta sel riski nedeniyle Çedaş Köprüsü'nün yıkımına başlandı

Tokat\'ta sel riski nedeniyle Çedaş Köprüsü\'nün yıkımına başlandı
17.05.2026 21:16  Güncelleme: 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta son günlerdeki yağışların ardından Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, taşkın riski nedeniyle şehir merkezindeki Çedaş Köprüsü'nün yıkımına başlandı. Güvenlik önlemleri alınırken, trafik kontrollü sağlanıyor.

Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Yeşilırmak'ta taşkın riski oluşurken, şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü için yıkım çalışması başlatıldı.

Yeşilırmak'taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, taşkın riski nedeniyle şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü'nün yıkılmasına karar verildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından köprü çevresinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, vatandaşların çalışma alanına yaklaşmasına izin verilmedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle köprüde yıkım çalışmalarına başladı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tokat'ta sel riski nedeniyle Çedaş Köprüsü'nün yıkımına başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi Veli Randevu Sistemi’nde yeni dönem Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Diplomasi Erik Dalı’nın ritmine kapıldı Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi
Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu

20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 21:33:53. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta sel riski nedeniyle Çedaş Köprüsü'nün yıkımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.