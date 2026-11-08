Tokat\'taki Çamlıbel Geçidi karla kaplandı, manzara dronla görüntülendi

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Geçitte oluşan kar manzarası dron ile görüntülendi.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte geçidin çevresindeki yamaçlar ve çam ağaçları karla kaplandı. Havadan çekilen görüntülerde, beyaza bürünen yamaçların arasından kıvrılarak ilerleyen kara yolu yer aldı. Geçitten geçen bazı vatandaşlar, yol kenarında durarak kar manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yılın her mevsiminde Çamlıbel Geçiti'nin farklı görsel sunduğunu söyleyen vatandaşlar yol kenarında durarak hatıra fotoğrafı çektirdikleri söyledi.