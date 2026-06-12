Tosya Belediyesi\'nden Oto Sanayi Bölgesi\'nde çevre temizliği

Tosya Belediyesi ekipleri tarafından Oto Sanayi Bölgesi'nde çevre temizliği gerçekleştirerek, çevre kirliliğine sebep olan ve yolları daraltan olumsuzluklar giderildi.

Tosya Belediyesi ekipleri tarafından Oto Sanayi Bölgesi'nde düzensiz şekilde bırakılan hurda araçlar, çevre kirliliğine sebep olan görüntüler ve yolların daralmasına sebep olan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılması, çevreyi ve şehir düzenini olumsuz etkileyen görüntülerin oluşmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, şehrin düzenini bozan hiçbir oluşuma izin verilmeyeceği belirtildi. - KASTAMONU